Zwischen Dienstag- und Mittwochabend brachen bisher unbekannte Täter in eine Garage in der Gartenstraße in Freisbach ein. Dort entwendeten sie laut Polizeibericht Werkzeug im Wert von etwa 2000 Euro. Die Täter gelangten vermutlich über den frei zugänglichen Hof an die angrenzende Garage und hebelten die Garagentür auf. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Hinweise zu ihnen oder der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 entgegen oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.