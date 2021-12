In der Nacht zum Montag (Nikolaustag) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Jugendzentrum neben dem Rheinzaberner Rathaus. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt und letztlich ein kleiner Tresor entwendet. Die Tat könnte laut Polizeibericht im Zusammenhang mit einem Einbruch in die Bücherei und das Jugendzentrum in Jockgrim stehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.