Zu einem Einbruch kam es am Samstag zwischen 19.30 und 22.30 Uhr in der Römerstraße in Germersheim. Unbekannte Täter drangen nach Polizeiangaben über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendeten Schmuck aus dem Schlafzimmer sowie einen TV-Lautsprecher. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 2500 Euro. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit außer Haus. Hinweise an die Polizei, Telefon 07274 9580.