Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch und Freitag in ein Einfamilienhaus in der Richthofenstraße in Germersheim ein. Es wurde laut Polizei Schmuck und Bargeld im höheren vierstelligen Betrag entwendet. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Zeugen die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.