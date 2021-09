In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Gaststätte in Maximiliansau. Im Inneren wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Letztlich wurden Erfrischungsgetränke und ein kleiner Bargeldbetrag entwendet, informierte die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Hinweise an die Polizei, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de