Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld eingebrochen. Laut Polizei haben sie sich im Zeitraum zwischen 16 und 22.30 Uhr gewaltsam Zutritt verschafft, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Aus dem Hausinneren entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.