Zwischen den Freitagen, 12. und 26. August, sind Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hertlingstraße in Germersheim eingebrochen. Die Täter entwendeten laut Polizeibericht Bargeld und Schmuck im Wert von rund 2000 Euro. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Urlaub. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Damit sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, sollen die Bürger Vorsorge treffen, empfiehlt die Polizei. Nachbarn, Freunde oder Bekannte sollten informiert werden, dass das Haus oder die Wohnung von dann bis dann leer steht. Zudem gibt die Polizei folgende Tipps, wie man sich vor einem Einbruch schützen kann: Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen. Selbst wenn man nur kurz weggeht, nicht nur die Tür ins Schloss ziehen, sondern immer abschließen, am besten zweifach. Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb deponieren. „Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!“, weiß die Polizei. Rollläden, die gegen Hochschieben gesichert sein sollten, nur nachts schließen. Weitere Tipps zum Schutz vor Einbrechern finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.