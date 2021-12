Geld und Schmuck haben Unbekannte bei einem Einbruch in der Alten Landauer Straße in Schwegenheim gestohlen. Laut Polizei hebelten die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, die Terassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter Telefon 06341 287-0 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de melden.