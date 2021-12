Am Samstag brachen unbekannte Täter zwischen 16 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus im Rebenweg in Bellheim ein. Dazu hebelten sie laut Polizeibericht eine Balkontür auf und gelangten so ins Innere des Hauses, wo sie Bargeld in Höhe von rund 220 Euro entwendeten. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.