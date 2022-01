Unbekannte, die zwischen Donnerstag, 6. Januar, 19.15 Uhr, und Freitag, 7. Januar, 6.10 Uhr, in das Geschäftsgebäude eines Busunternehmens in der Rheinsheimer Straße in Germersheim eingebrochen waren, entwendeten dort Bargeld. Das teilte die ermittelnde Polizei mit. Sachdienliche Hinweise an die Polizei, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.