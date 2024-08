Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr ein unbekannter Täter versucht, durch die Haustür in ein Wohnhaus in der Straße „In den Waldstücken“ in Büchelberg zu gelangen. Entsprechende Beschädigungen konnten laut Polizei an der Tür festgestellt werden. Es entstand lediglich Sachschaden. Der Täter konnte nicht in das Haus eindringen. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei Wörth sich unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.