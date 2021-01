Zwischen dem 15. und 30. Januar versuchten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße in Lingenfeld einzubrechen. Die Hauseigentümer konnten an der Haupteingangstür Hebelspuren feststellen, so die Polizei. Zu einer Öffnung der Tür kam es jedoch nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.