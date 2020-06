Zwischen Donnerstag und Samstag waren Einbrecher in mehreren Vereinsheimen und einem Lokal im Landkreis zu Gange. Zumindest zwischen zwei Taten in Hördt vermutet die Polizei einen Zusammenhang. In der Nacht auf Freitag hebelten unbekannte Täter die Außentüren des Restaurants „Schnitzelwerk“ in der Kirchstraße auf und entwendeten Leergut. Auch das Clubhaus des örtlichen Tennisvereins in der Nähe zum „Schnitzelwerk“ war zwischen Donnerstag und Samstag Ziel von Einbrechern. Dort nahmen sie laut Polizei Gegenstände im Wert von circa 750 Euro mit. Die Höhe des Schadens im „Schnitzelwerk“ könne derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Clubhaus bei Einbruch beschädigt

Auf zwei Sportheime im südlichen Landkreis hatten es Einbrecher in der vergangenen Woche abgesehen. In der Nacht auf Freitag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem in der Tuchbleiche Neupotz gelegenen Vereinsheim und verursachten einen Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Zwischen Mittwoch und Freitag drangen Einbrecher in das Clubhaus eines Kandeler Sportvereins in der Badallee ein. Sie beschädigten dabei das Gebäude und die Inneneinrichtung. Hinweise an die Polizeiinspektion Wörth, Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.