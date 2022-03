Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser meldet die Polizei von Samstagnachmittag und Samstagabend.

Im Ginsterweg in Bellheim gelangten unbekannte Täter über ein Terrassenfenster in das Anwesen und durchwühlten alle Zimmer und Schränke. In dem Zeitraum zwischen 17.45 Uhr bis 20.30 Uhr hebelten zudem bisher unbekannte Täter die Balkontür eines Hauses im Südring in Kuhardt auf und betraten dieses. Im Anwesen durchsuchten die Täter nicht alle Zimmer, da sie vermutlich bei ihrem Einbruch gestört wurden.

Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen in beiden Anwesen Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 1000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.