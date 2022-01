In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen bisher unbekannte Täter zwei Fenster einer Firma in der Carl-Benz-Straße in Rülzheim ein und begaben sich in das Firmengebäude. Im Firmengebäude schlugen die unbekannten Täter zwei weitere Türen ein und brachen zwei Schränke auf. Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude ohne Diebesgut. Allerdings entstand durch die Tat ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.