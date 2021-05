Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag 23.50 Uhr in einen Keller in der Volzstraße in Mühlburg gewaltsam eingedrungen. Vermutlich mithilfe eines Schraubendrehers beschädigte der Dieb das Vorhängeschloss des Kellerraumes und gelangte so in das Innere. Anschließend nahm er die aufgefundene Unterhaltungstechnik im Wert von mehreren Tausend Euro an sich und machte sich mit seiner Beute aus dem Staub, teilt die Polizei mit.