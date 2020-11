Schwere Beute nahm ein Unbekannter mit, der am vergangenen Wochenende in ein Gartenhaus in der Bruchwaldstraße im Stadtteil Grötzingen eingebrochen war.

Der Einbrecher warf die Scheibe des Gartenhauses mithilfe eines Steines aus dem Bestand des Gartens ein. Er entwendete einen 40 Kilogramm schweren Stromaggregator, sowie eine kleine Kettensäge im Wert von insgesamt zirka 570 Euro. Außerdem fiel der Besitzerin das Fehlen des Schlüssels zum Nebengebäude auf. Der entstandenen Sachschaden am Fenster wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0721/49070.