In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter bei einer Firma in der Jungholzstraße ein. Durch gewaltsames Aufhebeln einer Tür verschafften sie sich Zutritt zu den Bürogebäuden. Dort entwendeten sie Bargeld und Computerzubehör in noch unbekannter Schadenshöhe. Die Polizisten sicherten Spuren und entdeckten in unmittelbarer Tatortnähe mehrere Werkzeuge. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter Telefonnummer 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.