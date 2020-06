In der Nacht von Samstag auf Sonntag warfen bislang Unbekannte mit einem Gully-Deckel die Eingangstür eines Supermarktes im Industriegebiet in Germersheim ein. Die eingesetzten Beamten konnten in der Nähe einen noch original verpackten Flachbildfernseher auffinden, welcher aus dem Supermarkt entwendet wurde. Vermutlich ließen die Täter den Fernseher bei ihrer Flucht zurück. Am Tatort wurden Spuren genommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.