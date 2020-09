Ein Dieb gelangte in der Nacht zum Donnerstag vermutlich über ein Fenster in ein Tierheim in der Daxlander Hermann-Schneider-Allee. Mit brachialer Gewalt öffnete er laut Polizei die Tür und, brach eine verschlossene Geldkasse, entnahm rund 100 Euro Bargeld und verschwand wieder. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721 6663611 in Verbindung zu setzen.