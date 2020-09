Während sich der Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Urlaub aufhält, wurde in seine Wohnung in Germersheim eingebrochen.

Der Polizeiinspektion Germersheim wurde am Samstagmorgen der Einbruch in eine Wohnung in der Straße An Fronte Karl in Germersheim mitgeteilt. Unbekannte Täter hatten die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus offensichtlich gewaltsam bearbeitet und waren so in die Wohnung eingedrungen. Ob im Anschluss auch etwas entwendet wurde, ließ sich aufgrund der Abwesenheit des Wohnungsinhabers nicht abschließend feststellen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.