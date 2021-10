Drei Einbrüche am helllichten Tag in Graben-Neudorf, Stettfeld und Hambrücken musste die Polizei am Montag aufnehmen. Zwischen 10 und 22 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Neudorf auf. Offenbar wurden die Täter bei dem Einbruch gestört, sodass nichts entwendet wurde. In Stettfeld wurde das Hoftor eines Anwesens in der Schönbornstraße während der kurzen Abwesenheit der Eigentümer zwischen 13.20 Uhr und 14.30 Uhr am Montag überklettert. Anschließend hebelten die Täter das Badezimmerfenster auf und durchwühlten alle Räumlichkeiten des Anwesens. Dort hatten sie leider Erfolg und entwendeten Schmuck. Auch in Hambrücken, in der Weiherer Straße, wurde eine Familie Opfer von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter gelangten über die Hauseingangstür ins Innere. Dort wurde die ganze Wohnung durchwühlt und Uhren, Schmuck und Bargeld entwendet.