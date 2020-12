Bargeld und Schmuck erbeuteten Einbrecher am Dienstagabend. Zwischen 18 Uhr und 1830 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Zeiskam ein. Der oder die unbekannten Täter brachen die Terrassentür auf und konnten so in das Haus gelangen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Raiffeisenstraße gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.