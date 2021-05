Am Sonntagmittag sind Unbekannte in eine Wohnung in der Frauenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr eingebrochen, während eine 87-jährige Frau anwesend war und schlief. Die Bewohnerin stellte nach einem Mittagsschlaf fest, dass sich Unbekannte in der Zeit zwischen 12.30 und 14 Uhr Zutritt zur Wohnung verschafft hatten und dort mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt waren. Sie nahmen Bargeld und Schmuck in noch nicht bekanntem Gesamtwert an sich und konnten unerkannt entkommen. Inwiefern ein abgedeckter Türspion am gegenüberliegenden Wohnungseingang im Zusammenhang mit der Tat steht, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilt die Polizei mit.