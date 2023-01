In der Nacht zum Freitag haben in Lingenfeld mehrere Wohnungseinbrüche stattgefunden: Laut Polizei haben sich Unbekannte in der Marie-Juchacz-Straße, in der Rheinfeldstraße und am Eußerthaler Platz jeweils über die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft, in der Karl-Lösch-Straße blieb es beim Versuch. In der Kolpingstraße brachen die Täter eine Kellertür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Teilweise wurden Zimmertüren aufgebrochen, berichtet die Polizei und beziffert den Gesamtschaden einschließlich des Diebstahls von Bargeld auf 2000 Euro. Im Zusammenhang mit den Einbrüchen wird ein graues oder silberfarbenes Auto gesucht, das in den betreffenden Wohngebieten in der Nacht aufgefallen ist. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.