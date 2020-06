Wie schon in der vergangenen Woche hatten Einbrecher wieder Vereinsheime im Visier. Diesmal wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Fußballvereinsheime von Hatzenbühl und Berg eingebrochen. Offensichtlich waren die unbekannten Eindringlinge durstig, denn in beiden Fällen wurden laut Polizei vorwiegend Getränke entwendet. In Hatzenbühl nahmen die Täter auch noch einen Beamer mit. Die Gesamtschäden belaufen sich auf zirka 6000 Euro. Aufgrund der Vorgehensweisen sei laut Polizei nicht auszuschließen, dass die Einbrüche von den selben Tätern begangen wurden.

Erst vor kurzem wurde auch in Vereinsheime in Hördt, Neupotz und Kandel eingebrochen, sowie in das Restaurant „Schnitzelwerk“ in Hördt.

Hinweise an die Polizei Germersheim, Telefon 07274 9580, pigermersheim@polizei.rlp.de, und die Polizei Wörth, 07271 92210, piwoerth@polizei.rlp.de.