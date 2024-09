In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße Im Derrück einzubrechen. Nachdem sie an mehreren Stellen gescheitert waren, gelang es schließlich, über ein hochgelegenes gekipptes Fenster einzusteigen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob Zusammenhang mit einem Einbruch in Hagenbach besteht, wird geprüft. Dort hatten sich laut Polizei in derselben Nacht Unbekannte Zutritt zu einem Firmengebäude in der Perläckerstraße verschafft. Auch in diesem Fall gelangten die Täter durch ein gekipptes Fenster ins Gebäudeinnere. Aus einer Kasse entnahmen der oder die Täter Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. In beiden Fällen werden Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizei Wörth unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.