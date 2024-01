Unbekannte Täter sind am Dienstag gegen 20.30 Uhr in ein Haus in der Goethestraße eingebrochen. Entwendet wurde laut Polizei nichts. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.