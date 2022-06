Sicherlich staunten zwei vermeintliche Einbrecher nicht schlecht, als sie am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr versucht hatten, in eine Wohnung in der Hauptstraße einzubrechen. Nachdem auf Klopfen niemand die Wohnungstür im 4. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses geöffnet hatte, brachen die Täter diese auf. Beim Betreten der Wohnung blickten sie den 35-jährigen verwunderten Bewohner an, welcher die ganze Zeit zu Hause war und flüchteten. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.