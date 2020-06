Eine Geldkassette mit einem Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe wurde aus einem Baumaschinenhandel „Im breiten Pfuhl“ entwendet. Nach Polizeiangaben sind Unbekannte am Montagmorgen zwischen 1 und 2 Uhr in das Geschäft eingestiegen. Die Tatverdächtigen haben den Zaun des Geländes überklettert und schlugen eine Scheibe zum Ausstellungsraum ein. Aus den Räumen wurde die Geldkassette entwendet. Täterhinweise an die Polizei in Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.