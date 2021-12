Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 13 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „An der Lochmühle“ in Lingenfeld eingebrochen und haben Schmuck im Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgehebelt. Hinweise nimmt die Polizei unter 07274 9580 entgegen.