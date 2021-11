Auf eine Münzsammlung abgesehen hatten es Einbrecher, die sich in der Nacht auf Samstag durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Robert-Stein-Straße in Rülzheim verschafft hatten. Im Anwesen durchsuchten die Täter sämtliche Zimmer und erbeuteten eine geringe Menge Bargeld sowie eine Münzsammlung. Die genaue Schadenshöhe kann zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341 2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.