Zwischen Donnerstag und Samstag waren Einbrecher in Neupotzer Hauptstraße zu Gange. Der oder die Täter verschafften sich Zugang über die Rückseite des Hauses und nahmen einen geringen Bargeldbetrag mit. Hinweise an die Polizeiinspektion Wörth, Telefon 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.