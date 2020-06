1500 Euro Sachschaden und nichts entwendet – das ist die Bilanz eines Einbruchs in eine Gaststätte. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in ein Lokal im Bereich der Klosterstraße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte die Terrassentür aufgehebelt und war hierdurch in die Räume gelangt. Nach einer ersten Sichtung wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Hinweise an die Polizei unter 07274 9580.