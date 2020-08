Einbrecher haben die Abwesenheit eines Hausbesitzers ausgenutzt und sind in dessen Wohnung eingebrochen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Doch diesmal haben die Einbrecher die Fenster aufgebohrt. Die Mutter des Hauseigentümers in der Fliederstraße meldete den Einbruch am Mittwoch um 15.10 Uhr bei der Polizei Wörth. Der Sohn befand sich zum diesem Zeitpunkt in Urlaub. Im Inneren waren diverse Schränke und Behältnisse durchwühlt worden.