Zwischen Samstag, 11. Februar, und Samstag, 25. Februar, sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in Neupotz eingebrochen. Laut Polizei durchwühlten sie mehrere Räume. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Auch steht nicht fest, ob tatsächlich etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271 92210 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.