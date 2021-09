In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter das rückwärtige Fenster des Kinderhorts in der Kirchgasse in Minfeld auf und drangen so in das Gebäude ein. Im Inneren wurden nach Polizeiangaben mehrere Räume und Schränke durchsucht. Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Hinweise an die Polizei, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.