Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Mittwoch, 13. Oktober, zwischen 19.30 und 21 Uhr in der Straße Im Niederhorst in Leimersheim. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch eine Terrassentür gewaltsam Zugang zum Haus und entwendete dort diverse Gegenstände, informierte die Polizei. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Landau entgegen unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail: kilandau@polizei.rlp.de.