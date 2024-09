Am Sonntagmorgen im Zeitraum zwischen 6.50 Uhr und 10 Uhr wurde durch Unbekannte bei der Sozialstation im Gahnerb in Bellheim eingebrochen. Es entstand erheblicher Sachschaden an den gewaltsam geöffneten Türen. Durch den oder die Einbrecher wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274–9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.