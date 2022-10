Bereits in der Nacht zum Freitag kam es etwa zwischen 23.30 und 4.40 Uhr in der Gutenbergstraße zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl bei einem Automobilzulieferer. Nachdem der oder die Täter zunächst unberechtigt auf das Firmengelände gelangte, wurde zunächst versucht, über ein Dachfenster in das Firmengebäude einzudringen. Nachdem dies offenbar nicht gelang, wurde ein Fenster eingeworfen und so in die Innenräume eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden. Zeugenhinweise bitte melden unter Telefon 07274 958-0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.