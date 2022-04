Ein Einbrecher hat am Montagabend eine 28-jährige Frau in ihrem Schlafzimmer überrascht. Gegen 23.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte laut Polizei gewaltsam Zutritt zur Wohnung in der Hübschstraße und begab sich zum Schlafzimmer. Dort öffnete er die Tür und sagte „hallo“. Nachdem die 28-Jährige ebenfalls mit „hallo“ antwortete, flüchtete der Täter ohne etwas entwendet zu haben aus der Wohnung. Die Polizei beschreibt den Mann so: 1,70 Meter groß, kurze Haare. Er soll eine gelbe, ärmellose Weste getragen und einen schwarzen Schal um den Mund gewickelt haben.