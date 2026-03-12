Nach dem Radshop Seither wurde in den Cube-Store eingebrochen. Die Beute: jeweils hochwertige Räder. Verwendet wurde die Ramm-Methode. Es sind keine Einzelfälle.

Es ist 1.30 Uhr in der Nacht auf Freitag vergangener Woche. Mindestens eine vermummte Person betritt den Cube-Store im Germersheimer Gewerbegebiet. Nicht durch die Eingangstür, sondern durch eine von einem weißen Transporter eingedrückte Schaufensterscheibe. „Die Täter müssen vorher schon einmal hier gewesen sein“, vermutet Agata Kolb, Filialleiterin des Germersheimer Cube-Stores. Denn die Täter seien zielgerichtet zu den erbeuteten Fahrrädern gelaufen. „Die Fahrräder im Eingangsbereich haben sie liegen gelassen“, ergänzt Kolb. Insgesamt seien 18 E-Bikes entwendet worden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 100.000 Euro geschätzt. Eine ähnlich hohe Summe gab es auch beim Einbruch in den Rülzheimer Radshop Seither. Und ob es ein oder mehrere Täter waren, werde derzeit noch ermittelt. Viele Fahrräder sind Agata Kolb zufolge auch beschädigt worden. Manche müssen sogar weggeworfen werden, „denn sie bestehen aus Carbon“, sagt die Filialleiterin.

Gemeinsam noch in der Nacht aufgeräumt

Für sie ist es der zweite Einbruch in den Cube-Store, denn sie ist seit der Eröffnung Filialleiterin. Und wenige Monate nach der Eröffnung gab es 2024 einen ähnlichen Einbruch wie diesen. Sie freut sich, dass in der Tatnacht wirklich alle Mitarbeiter zum Store gekommen sind. „Sogar mein Gebietsleiter sagte, dass das nicht üblich ist“, ergänzt Agata Kolb. Das zeuge vom guten Betriebsklima. Alle haben bis 11 Uhr am Freitagmorgen geholfen aufzuräumen.

Insgesamt arbeiten acht Mitarbeiter im Store. Dazu kommen regelmäßig Praktikanten. Der Meister in der Werkstatt bilde derzeit einen Auszubildenden aus. Kolb selbst hat gerade ihren Ausbilderschein gemacht, so dass auch sie im Verkaufsbereich künftig Azubis ausbilden kann. Das Schöne für die Filialleiterin ist, dass die Mitarbeiter von Beginn an dabei sind.

Auto gestohlen und später abgestellt

Das in der Tatnacht verwendete Fahrzeug wurde der Polizei zufolge am Donnerstag, 5. März, in Weinheim entwendet. Am Abend nach dem Einbruch in Germersheim wurde dann das abgestellte Fahrzeug „in Lampertheim-Hüttenfeld aufgefunden und sichergestellt. Am Fahrzeug wurde eine Spurensicherung durchgeführt, deren Ergebnisse bislang nicht vorliegen“, heißt es seitens der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen.

In den vergangenen fünf Jahren wurden innerhalb des Polizeipräsidiums Rheinpfalz insgesamt 8177 Fälle des besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls angezeigt. Besonders schwer bedeutet, dass die Fahrräder beispielsweise durch Schlösser gegen Diebstahl gesichert waren. Bei diesen Fällen seien jeweils ein oder auch mehrere Fahrräder gestohlen worden. Dass gestohlene Fahrräder laut Polizei nicht selten schnell den Besitzer wechseln oder in andere Städte oder Regionen verbracht werden, erschwert die Nachverfolgung. Zudem fehlen bei vielen Fahrrädern individuelle Kennzeichnungen, sodass eine eindeutige Zuordnung zu den rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümern nicht immer möglich sei.

Weiterer Einbruch in Tagen danach

Die Fälle im Kreis Germersheim sind aber bei weitem keine Einzelfälle. Bereits zwei Tage nach dem Einbruch in den Cube-Store wurde am frühen Sonntagmorgen in ein Radgeschäft in Neuwied eingebrochen. Der Polizei Neuwied zufolge entwendeten mindestens drei maskierte Täter gegen 2.20 Uhr durch das Einschlagen der Schaufensterscheibe mehrere hochwertige E-Mountainbikes und flüchteten im Anschluss mit einem weißen Transporter. Dieser wurde kurze Zeit später von Polizisten auf der A61 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe des Rastplatzes Marienau entdeckt. Bei der geplanten Kontrolle flüchteten die Insassen und versteckten sich im angrenzenden Wald. Trotz vieler Einsatzkräfte und dem Einsatz einer Drohne wurden die Flüchtenden nicht mehr aufgespürt. Im Transporter befand sich noch das gesamte Diebesgut. Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dieses zuvor im Bereich Ludwigshafen entwendet wurde. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten in Neuwied, Germersheim und Rülzheim besteht, ist dem Ludwigshafener Polizeipräsidium zufolge „Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen“.

Modus Operandi stets gleich

Insgesamt gab es in den vergangenen fünf Monaten über zehn Einbrüche dieser Art in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Läden liegen meist sehr verkehrsgünstig mit Anschlüssen an gut ausgebaute Bundesstraßen oder Autobahnen. Viele der Taten weisen den gleichen Modus Operandi auf – mit einem Fahrzeug wird ein Schaufenster gerammt. Die Schadenshöhe – auch wegen der Gebäude – wird oftmals mit um die 100.000 Euro oder darüber angegeben.

Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Karlsruhe teilt dieses mit, dass in den vergangenen fünf Jahren „keine registrierten Fälle von Einbrüchen in Verbindung mit Fahrraddiebstählen vorliegen“, die der beschriebenen Vorgehensweise entsprechen. 2025 verschafften sich allerdings unbekannte Täter durch das Aufbrechen eines Schaufensters mit einem Hammer Zutritt und entwendeten dabei zwei hochwertige Fahrräder.

Immer nach Unterlagen fragen

Bei den meisten der aus Radgeschäften entwendeten Fahrrädern sind die Identifikationsnummern bekannt. Gerne werden solche Räder auch online versucht zu verkaufen. Agata Kolb rät ebenso wie die Polizei, sich auf jeden Fall Unterlagen zum Rad geben zu lassen und zu überprüfen – wenn die Identifikationsnummern bekannt sind –, ob die Räder als gestohlen gemeldet wurden. „Wir raten Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich, beim Kauf eines (gebrauchten) Fahrrads genau hinzusehen und zu prüfen, ob das Angebot seriös erscheint“, so die Polizei. Weiter rät diese: „Ein ungewöhnlich niedriger Preis, fehlende Unterlagen oder unklare Angaben zur Herkunft des Fahrrads können Hinweise darauf sein, dass etwas nicht stimmt.“