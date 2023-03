Zweimal schlugen Einbrecher in der Nacht auf Freitag im Stadtgebiet zu. Nach Polizeiangaben schlugen die Unbekannten die Fensterscheibe einer Kanzlei in der August-Keiler-Straße ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier wurden mehrere Schränke durchwühlt, offenbar wurde jedoch nichts entwendet. In derselben Nacht wurde ebenfalls in das Gebäude des Sozialkaufhauses im Bereich der Waldstraße eingebrochen. Auch hier wurde ein Fenster eingeworfen und anschließend das komplette Gebäude durchsucht. Hier kam es der Polizei zufolge zum Diebstahl eines Tresors. Angaben zur Schadenshöhe können bislang noch nicht gemacht werden. Die Polizeiinspektion Germersheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07274-958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.