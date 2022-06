„Unnötig“ – so kommentiert Ex-Ortsbürgermeister Alfred Schubart (SPD) die angekündigte probeweisen Einbahnstraßen-Regelung in Schiller- und Waldstraße.

„Ich bin eigentlich etwas überrascht, dass man nicht die Bürger über gravierende Vorhaben informiert, bevor man Ratsbeschlüsse fasst“, sagt Schubart, der selbst in der Waldstraße wohnt und dem dort die Pizzeria Milano gehört. Ihm ist es unverständlich, weshalb die Gemeinde eine aus seiner Sicht „unnötige, gravierende Änderung der Straßenführung“ vornimmt: „Welchen Vorteil verspricht man sich eigentlich, wenn man bedenkt, dass der Verkehr zur Oberen Heide in Zukunft über die Schillerstraße verlaufen soll?“ Schubart sieht keinen Vorteil – im Gegenteil: „Das Vorhaben bedeutet für Bewohner unzumutbare Belastungen.“ Die Waldstraße habe übrigens die vorgeschriebene Mindestbreite und könne auch ohne Einbahnstraßen-Regelung erneuert werden, ist er sich sicher.

Apropos Obere Heide: Schubart kritisiert dort den Stillstand bei der Erweiterung des Neubaugebiets. Schließlich sei das Gebiet bereits vor 20 Jahren als Baugebiet geplant gewesen, aber bis heute noch nichts geschehen: „Jetzt nach 20 Jahren will man in Zukunft weitere Bauplätze in der Oberen Heide erschließen. Diese Planung könnte schon lange erledigt sein.“ Denn: „Wir alle wissen, dass Bauplätze dringend benötigt werden, und das Gelände sich im Eigentum der Gemeinde befindet“, betont Schubart.

Der große Vorteil dabei: Durch den Verkauf der Bauplätze könnte die leere Gemeindekasse wieder gefüllt werden – zumal die Schließung des Kinderhorts geplant sei: „Ein sehr trauriges Kapitel für unsere Gemeinde!“, findet der von 1979 bis 1997 amtierende Ortsbürgermeister. Auch von der geplanten Hirschgraben-Öffnung, für die Gutachten erstellt worden seien, höre man leider nichts mehr.

Zurück zu den Einbahnstraßen: „Unerklärlich“ findet der 82-Jährige in diesem Zusammenhang den Aufruf der Gemeindeführung an die Betroffenen, „offen für etwas Neues zu sein“. Seine Empfehlung an die Gemeindespitze: „Erledigen Sie erstmal die alten, wichtigen Aufgaben, die zum Wohle aller Bürger sein sollen!“