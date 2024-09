Innerhalb von wenigen Tagen hat der Kreis 165 Frauen und Männern eingebürgert. Dabei liegen die Zahlen höher als in den Vorjahren. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

Vergangene Woche war es wieder so weit: 105 Menschen aus 31 Ländern bekamen im Straßenmuseum in Germersheim von Landrat Fritz Brechtel ihre Einbürgerungsurkunde überreicht. Die Menschen stammten überwiegend aus den Ländern Syrien (35) und Türkei (19). Sechs Personen kamen aus der Ukraine und jeweils fünf haben laut Kreisverwaltung Wurzeln in Rumänien und Albanien. Aber es waren auch zwei Personen mit familiärem Hintergrund aus Jamaika dabei. Nur wenige Tage zuvor waren 60 Frauen und Männer aus 19 Ländern zu Kreisbürgern geworden. Die meisten Menschen waren mit syrischen und türkischen Wurzeln nach Deutschland gekommen oder hier geboren, teilt die Kreisverwaltung hierzu mit.

Tatsächlich werden derzeit mehr Menschen eingebürgert, als in den Jahren zuvor: „In den vergangenen fünf Jahren ist im Allgemeinen eine deutliche Antragszunahme festzustellen“, erläutert ein Sprecher der Kreisverwaltung auf Anfrage. Das liegt zum Beispiel daran, dass während der Corona-Pandemie weniger Einbürgerungsfeiern möglich waren. „Dies führte zu einem Rückstand der Einbürgerungszahlen.“ Nachdem die Einschränkungen aufgehoben wurden, ist jedoch wieder ein Anstieg der Einbürgerungszahlen zu beobachten.

Ein weiterer Grund: Die Novellierung des Einbürgerungsrechts vom 27. Juni 2024, die umfangreiche Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz mit sich brachte. „Das hat zu einer Vielzahl von Anträgen geführt“, so der Sprecher der Kreisverwaltung. Das betrifft zum Beispiel die Einführung der Mehrstaatigkeit als Regel. Aber auch die Herabsetzung der Mindestaufenthaltsdauer von acht auf fünf Jahre habe dafür gesorgt, dass beispielsweise Einbürgerungsanträge, die vor Jahren gestellt wurden, um die Frist zu wahren, jetzt zu den aktuellen Anfragen der letzten drei Jahre hinzukommen.

Das bedeutet in Zahlen: Im Jahr 2023 wurden insgesamt etwa 230 Menschen im Kreis Germersheim eingebürgert. Im laufenden Jahr waren es bereits 286 Personen Frauen und Männer. Dazu kommen noch zirka 400 Einbürgerungseinträge, die zur Bearbeitung vorliegen. Die Feiern werden jeweils nach Stand der geprüften Einbürgerungsanträge festgelegt.