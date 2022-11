Auch in diesem Jahr brachte wieder eine Delegation der Seniorinnen und Senioren zusammen mit Einrichtungsleiterin Jasmin Rink, Steffen Singer (Pflegedienstleitung des Seniorenhauses Babette Ludowici), Sandra Wimmer (Sozialer Dienst) sowie den Betreuungsmitarbeiterinnen Simone Frech, Christina Hausmann und Yannik Gabriel selbstgebastelte Sterne in der Verbandsgemeindeverwaltung in Jockgrim vorbei. Die Bewohner der Awo-Seniorenhäuser in Jockgrim haben auf den Sternen Wünsche festgehalten, die jeder, der den Senioren eine Weihnachtsfreude bereiten möchte, ab sofort vom Wunschbaum im Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung „pflücken“ kann. Bürgermeister Karl Dieter Wünstel zu dem Besuch: Die älteren Menschen hätten es verdient, dass man Ihnen Wertschätzung entgegenbringt. Deshalb sei ihm die Fortführung dieser Aktion besonders wichtig.

Die Wunschsterne hängen am Wunschbaum im Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, Untere Buchstraße 22. Bis Montag, 12. Dezember, können die Geschenke an der Rezeption des Lina-Sommer-Hauses in der Buchstraße 15 in Jockgrim abgegeben werden. Dem Geschenk soll zur Zuordnung entweder der Wunschstern beigelegt oder die Nummer auf dem Geschenk vermerkt werden. Die Wunschliste ist im Amtsblatt und auf der Webseite der Verbandsgemeinde Jockgrim veröffentlicht. Informationen über die verbliebenen Wunschsterne gibt es bei der Infozentrale der Verbandsgemeindeverwaltung, Telefon 07271 599 0.