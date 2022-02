Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagmorgen auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim einen auf dem Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle Neupotz abgestellten Wagen. Auf dem Beifahrersitz trafen die Polizisten den erheblich alkoholisierten Mann an. Der erzählte den Polizisten, dass seine Frau das Auto gefahren und aus persönlichen Gründen die Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Sie habe das Auto abgestellt und sei nach Hause gelaufen. Dass der Mann das Auto geführt hatte, konnte ausgeschlossen werden. Um die Gefahr zu beseitigen wurde der Wagen auf dem nahen B9-Parkplatz geparkt. Der Mann ließ sich durch ein Taxi abholen. Die Frau erschien später auf der Dienststelle und bestätigte die Geschichte. Ob es zu Ordnungswidrigkeiten gekommen ist, prüft derzeit die Bußgeldstelle.