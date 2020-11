Die Wörther Tafel hat einen neuen Transporter. Ermöglicht wurde die Anschaffung durch Mercedes-Benz, den Lions Club Wörth-Kandel, die Sparkasse Germersheim-Kandel und die VR-Bank Südpfalz.

WÖRTH. Ein nagelneuer Mercedes-Benz Vito Kastenwagen mit Kerstner Frischdienstausbau sorgt künftig bei der Wörther Tafel für mehr Mobilität. Das Fahrzeug wurde am Freitag, 23. Oktober, im Beisein von Uschi Bisanz, Vorsitzende der Tafel Wörth, Peter Kary, Vorstandsmitglied der Tafel Wörth und folgenden Vertretern der lokalen Sponsoren übergeben:

Melanie Lanz, Verkaufsleitung Transporter Mercedes-Benz AG, Kai Geissert, Leiter Kundendienst Mercedes-Benz AG Niederlassung Landau, Christa Leipold, 2. Vize-Präsidentin Lions Club Wörth-Kandel, Till Derenbach, Lions Club Sekretär, Stephan Jäger, Leiter Filiale Wörth Sparkasse Germersheim-Kandel, Hans Kirsch, Filialleiter VR-Bank Südpfalz, Christian Bauchhenns, Regionaldirektor VR-Bank Südpfalz, Sabine Wiecha, Senior Managerin Qualitätsmanagement Daimler Truck AG.

Bereits seit 1998 unterstützt Mercedes-Benz als einer der Hauptsponsoren die deutschen Tafeln. „Wir sind stolz darauf, ein so bedeutsames Projekt wie die Tafel zu unterstützen und damit etwas Gutes zu tun,“ sagt Melanie Lanz, Verkaufsleiterin Transporterverkauf Mercedes-Benz Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau.

1993 wurde die erste deutsche Tafel in Berlin gegründet. Das Ziel der Tafeln ist es, eine wichtige Brücke zwischen Überangebot und Mangel zu schlagen. Deshalb werden überflüssige und qualitativ einwandfreie Lebensmittel gesammelt und an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen verteilt. Um eine einwandfreie Logistik der Lebensmittel zu gewährleisten, unterstützt Mercedes-Benz die Tafeln mit zuverlässigen Fahrzeugen, die eine schnelle und flexible Beförderung der Waren ermöglichen.

Mit mehr als 1000 Transporter-Neufahrzeugen hat die Marke mit dem Stern die Tafeln bislang unterstützt und dieses mittlerweile über 20 Jahre währende Engagement zu einer langjährigen Tradition gemacht. Im Rahmen des Sponsoring-Programms übernimmt Mercedes-Benz bis zur Hälfte des Fahrzeuglistenpreises. Der andere Teil wird, wie auch in Wörth, hauptsächlich durch lokale Spender und Sponsoren erbracht.

Mittlerweile gibt es in Deutschland mehr als 940 gemeinnützige Tafeln, bei denen ca. 60.000 ehrenamtliche Helfer aktiv sind. Auch Bedürftige engagieren sich selbst, wodurch ein wichtiges Stück Lebensmut erhalten bleibt. Zusammen verteilen die Helfer jährlich viele zehntausend Tonnen Lebensmittel an rund 1,5 Millionen bedürftige Menschen in ganz Deutschland, darunter 500.000 Kinder und Jugendliche.