Mit dem Abzug der französischen Besatzungsstreitkräfte am 30. Juni des Jahres 1930 ging für Germersheim die seit 1918 währende Zeit unter französischer Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg zu Ende. Die damit verbundenen Hoffnungen erfüllten sich allerdings zunächst nicht.

Die Besatzungszeit hatte die durch den Verlust der Garnison wirtschaftlich ohnehin schon schwer angeschlagene Rheinstadt in vielerlei Hinsicht geschwächt. Ereignisse wie der „Fall Rouzier“ des Jahres 1926 machten den Namen „Germersheim“ sogar im Reichstag in Berlin zu einem Begriff, der die Spannungen im deutsch-französischen Verhältnis jener Zeit bekanntermaßen verdeutlichte. Inflation, Arbeitslosigkeit, passiver Widerstand, Ausweisungen und die Weltwirtschaftskrise zählten ferner zu den Zeiterscheinungen, welche die alles andere als „goldenen“ Zwanzigerjahre kennzeichneten. Die wirtschaftlich-sozialen Auswirkungen dieser Ereignisse waren auch in vielen Städten und Gemeinden der Pfalz nur allzu spürbar.

Wenige Tage vor dem Abzug der französischen Truppen aus Germersheim, am 24. Juni 1930, kam der Stadtrat zu einer Sitzung zusammen, in welcher der damalige Bürgermeister Schmidt in seiner Etatrede für 1930 die Situation der wirtschaftsschwachen Kleinstadt anhand des Haushaltsplans umriss. Seine Bilanz fiel sehr düster aus. Ein Dauerthema mit zunehmend negativen Vorzeichen war in jener Zeit die katastrophale Finanzlage der Stadt, die nur noch mit Schulden und Fehlbeträgen aufwarten konnte.

Der Schuldenberg wird immer höher

Mehrausgaben kennzeichneten den städtischen Haushalt anno 1930 insbesondere im Bereich sozialer Fürsorge, wo alleine 30.000 Reichsmark (RM) mehr als im Jahr zuvor ausgegeben werden mussten. Ähnlich verhielt es sich beim Schuldendienst, das heißt bei den Aufwendungen, die für die Tilgung und Verzinsung alter und neuer Kredite aufzubringen waren. Sie schlugen mit jährlich 97.214 Reichsmark zu Buche. Angesichts dieser ungeheueren Belastungen hatte sich der damalige Hauptausschuss Gedanken gemacht, wie die Einnahmesituation zu verbessern sei und dem Stadtrat unter anderem vorgeschlagen, die Hundesteuer zu erhöhen, was der Stadt Mehreinnahmen von etwa 1.400 RM eingebracht hätte. Doch waren solche Vorschläge zwar gut gemeint, aber im Hinblick auf die desolate Gesamtsituation der Stadt letztlich wenig effektiv.

Daher musste der Stadtrat letztlich zur Kenntnis nehmen, dass die regulären Einnahmen in Höhe von 99.242 RM den Betrag von 97.214 RM für Tilgung und Verzinsung ihrer Schulden kaum überstiegen. Anders ausgedrückt: Für sonstige Ausgaben standen lediglich 2028 RM übrig. Dass bei dieser Bilanz ein Haushaltsausgleich nicht möglich war und die Stadt Germersheim auf dem Weg in noch tiefere Schulden auch sämtliche vorhandenen Rücklagen aufbrauchen musste, war selbstredend.

Zwar hoffte man damals auf Finanzhilfen von Reich und Land sowie auf Mittel aus dem „Westgrenzhilfsfond“, doch musste Bürgermeister Schmidt am Ende seiner Etatrede ernüchternd feststellen: „Eine wirkliche dauernde Sanierung der Verhältnisse kann aber nur dann eintreten, wenn wir von dem Schuldendienste vollständig befreit werden. Aus eigener Kraft werden wir das nicht fertig bringen.“

Abzug der Besatzung lässt Hoffnung keimen

Daher setzte man besonders auf den bevorstehenden Abzug der französischen Besatzung. Es bestand die Hoffnung, dass sich wirtschaftliche Unternehmen für den Standort Germersheim mit seinen brachliegenden Flächen interessieren könnten und sich die Dinge zum Besseren wenden würden. Mit dem Ausruf „Möge dieser Abzug der Besatzung ein Wendepunkt in den Geschicken der Stadt werden“ fasste Schmidt am Ende seiner Rede die damals aufkeimenden Hoffnungen zusammen.

Wenige Tage später war es dann soweit: Die Trikolore, die zwölf Jahre lang an der französischen (vormals bayerischen) Kommandantur geweht hatte, wurde eingezogen und das französische Militär räumte Kasernen und beschlagnahmte Privatwohnungen. Dem Vernehmen nach tauchten französische Offiziere vor ihrem Abzug Waffen und Fahnen in das Wasser des Rheins und bekräftigten: „Nous reviendrons“ – „Wir kommen wieder“. Was damals niemand ahnen konnte: Nur 15 Jahre später stand man erneut unter französischer Besatzung. Und so feierte man in Germersheim, wie in der gesamten Pfalz, am 30. Juni das Ende der Besatzungszeit.

Die Freude währt nur kurz

Während öffentliche Gebäude im Stadtinnern geschmückt und illuminiert waren, versammelten sich in den Stunden vor Mitternacht Tausende, auch aus umliegenden Gemeinden, am Rhein. Von dort aus bewegte sich ein großer Zug durch das Weißenburger Tor zu Innenstadt, wo Bürgermeister Schmidt eine Rede hielt.

Die Hoffnung auf einen „Wendepunkt in den Geschicken der Stadt“, die in jener Nacht beschworen wurde, musste man indes ein weiteres Mal zurückstellen. Die wirtschaftliche Entwicklung, auf die man so sehr gehofft hatte, sollte erst 25 Jahre später im Zeichen des bundesrepublikanischen „Wirtschaftswunders“ einsetzen.