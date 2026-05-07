Bei einem Verkehrsunfall in der Südpfalz wurde am Donnerstag ein Mensch tödlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen stießen gegen 14.30 Uhr zwei entgegenkommende Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache auf der L548 zwischen Winden und Minderslachen frontal zusammen, heißt es in der Meldung der Polizei. Ein 62-jähriger Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 72-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizeiinspektion Wörth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist die L548 derzeit im Bereich der Unfallstelle in beiden Richtungen voll gesperrt. Für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens kam ein Sachverständiger zum Einsatz.

Die Polizeiinspektion Wörth sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegengenommen.